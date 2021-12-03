Kinzov2304

Организация производственных процессов. Оптимизация производства. БЕРЕЖЛИВОЕ производство.

Понимание необходимости проведения, постоянно, изменений и улучшений направленных на повышение эффективности деятельности предприятий.1. Опыт создания, освоения и производства технический сложных авиационных систем и уникальных машин, устройств и оборудования тяжёлого машиностроения.2. Опыт оперативного и стратегического управления промышленными производствами и предприятиями до 1000 человек .2.1. Опыт проведения организационных изменений и повышения эффективности деятельности предприятия.3. Умение модернизировать, реконструировать и создать с "0" под ключ, включая землеотвод, исходно-разрещительную документацию, ТУ, проектирование, строительство, отработку технологии, сертификацию, серийное производство продукции, следующие производства:- Нестандартного оборудования ( в т.ч для пищевой промышленности)- Сварочное- Металлообработка и механообработка.- Механосборочное производство- Металлоконструкции.- Систем отопления.- Производство кованых изделий.- Деревообработка (паркет, окна, мебель)- Производство бетона и ЖБИ4. Знание менеджмента, маркетинга, экономики, финансов предприятия и практик:- Организация производственных процессов и потоков создания ценностей.- Стандартизация процессов производства- Комплексное управления качеством- Принципов ISO, бережливого производства, TPS, TPM, Кайдзен, 5 С, TQM, шесть сигма и т.п.- обеспечение прибыльности производств.- организация выпуска новой продукции.- обеспечение сертификации продукции.- бюджетирование деятельности- контроль финансовых потоков- анализ рыночной коньюктуры- разработка, управление и контроль реализации маркетинговой стратегии- Контроль и обеспечение показателей : качество, затраты, поставка.5. Имею опыт организации возведения зданий и сооружений на основе:- Металлокаркаса- Сборного железобетона- Монолита6. Опыт сотрудничества с администрацией территорий, с государственными, надзирающими и контролирующими органами.7. Ответственность, коммуникабельность, жёсткость, дипломатичность, способность мотивировать, стрессоустойчивость. Способен оперативно принимать решения, прогнозировать их последствия, нести ответственность. Стратегическое и аналитическое мышление. Широкий технический кругозор.