Художник-иллюстратор

Опытный пользователь ПК :Word, Excel, Internet;

Владею графическими програмамми:Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, Paint Tool SAI, работаю с планшетом.

свободное рисование от руки: различные виды креативных художественных работ

свободное владение всевозможными графическими техниками (акварель, гуашь, темпера, пастель, тушь, уголь, карандаш)

сочетание техник, чувство цвета и композиции, выдержанность в выбранном стиле, разнообразие творческих решений и подходов, присутствие поиска в стиле и направлении работы, видение концепции