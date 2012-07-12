Художник-иллюстратор
Опытный пользователь ПК :Word, Excel, Internet;
Владею графическими програмамми:Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, Paint Tool SAI, работаю с планшетом.
свободное рисование от руки: различные виды креативных художественных работ
свободное владение всевозможными графическими техниками (акварель, гуашь, темпера, пастель, тушь, уголь, карандаш)
сочетание техник, чувство цвета и композиции, выдержанность в выбранном стиле, разнообразие творческих решений и подходов, присутствие поиска в стиле и направлении работы, видение концепции
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