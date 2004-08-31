Резюме

Доброго времени суток.

У меня есть навыки качественного перевода, поэтому я могу обеспечить высокое качество конечного результата. Работу выполняю быстро, поэтому желаемый результат я предоставляю относительно быстро.

Как носитель языка, в совершенстве владею украинским, также русским, на базовом уровне знаю английский.

Опыт работы был минимальным. Умею корректировать тексты, при желании заказчика вношу правки, всегда учитываю пожелания заказчика. Лучше всего умею редактировать тексты общей тематики, также могу принимать заказы по художественной тематике.