Kira4124922

СММ специалист

Я, начинающий СММ специалист. Работаю в этой сфере недолго, поэтому нет опыта работы. Хорошо нахожу общий язык с покупателями. Умею писать вовлекающие посты, от которых будут приходить большое количество людей на Ваш сайт или страницу в соцсети, что приведет к хорошим продажам Вашего товара. Работаю на таких платформах как: VK, Instagram, Yandex Dzen и Facebook. Знаю основы рекламы и таргетинга. Я смогу создать из Вашего аккаунта уникальный визуал, который отразит Вас на 100%. Также занимаюсь рерайтингом, копирайтингом и переводом текстов.