KiraKira4

Анна KiraKira4

 
31 годРоссия/Ярославль
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайт, рерайт, транскрибация.

Здравствуйте! Я имею высшее культурологическое образование и профессиональное музыкальное образование. Имею большой опыт в написании сценариев мероприятий, как детских, так и взрослых. Также напишу для Вас курсовые работы по гуманитарным наукам ( культурология, литература, история, музыкальное воспитание, педагогика, дошкольная педагогика, история), напишу рецензии к фильмам, сделаю копирайт, рерайт и транскрибацию высокого качества и очень быстро.

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$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
iEmployer
Алексей 
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Написать 3 сценария для детского YouTube-канала.
Спасибо большое за работу, все отлично!
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую заказчика!
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