Копирайт, рерайт, транскрибация.
Здравствуйте! Я имею высшее культурологическое образование и профессиональное музыкальное образование. Имею большой опыт в написании сценариев мероприятий, как детских, так и взрослых. Также напишу для Вас курсовые работы по гуманитарным наукам ( культурология, литература, история, музыкальное воспитание, педагогика, дошкольная педагогика, история), напишу рецензии к фильмам, сделаю копирайт, рерайт и транскрибацию высокого качества и очень быстро.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
5 лет назад
Спасибо большое за работу, все отлично!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую заказчика!