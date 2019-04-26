Копирайт, рерайт, транскрибация.

Здравствуйте! Я имею высшее культурологическое образование и профессиональное музыкальное образование. Имею большой опыт в написании сценариев мероприятий, как детских, так и взрослых. Также напишу для Вас курсовые работы по гуманитарным наукам ( культурология, литература, история, музыкальное воспитание, педагогика, дошкольная педагогика, история), напишу рецензии к фильмам, сделаю копирайт, рерайт и транскрибацию высокого качества и очень быстро.