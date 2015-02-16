Автор статей, копирайтер, контент-менеджер с 2010 г.
Профессиональное написание статей, обзоры, аналитика (публицистика). Написание текста, оптимизированного под ключевые фразы. Хорошие навыки по сбору и обработке необходимой информации.
Лаконично и понятно передаю содержание, правильно излагаю мысли.
Круглосуточно готова к работе. Постоянный доступ в интернет, опыт работы с большими объемами информации, природная грамотность, трудолюбие и ответственность.
Всегда рада взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству.
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