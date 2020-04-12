Услуги озвучки/копирайтинга/написания статей, сценариев/переводы английский язык

Здравствуйте! Ищу удалённую работу в области озвучки/копирайтинга, перевода с английского на русский или наоборот, написания различных сценариев. Я профессиональная актриса, работаю и актрисой озвучки. Свободно владею английским, работала репетитором. Огромный опыт написания статей (журналистика) и сценариев к спектаклям (в настоящее время гастролируют по России и миру). Я ответственная, пунктуальная, коммуникабельная. Если взялась за работу – будьте уверены – выполню в срок! Жду Ваших заказов:)