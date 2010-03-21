Kira_Svobodnaja

Гарантирую Вам уникальное выполнение со 100% индивидуальностью.

Легкий, простой стиль исполнения.

Выполняю заказы на совершенно разные тематики, сроки выдерживаю точные, но довольно часто выполнение поставленной задачи осуществляется в более ранний срок. Освободившееся время затрачивается на шлифовки и доводку исполнения до еще большего качественного уровня.

Имею неоконченное высшее образование: Ростовский филиал Российской академии правосудия,какфедра гражданско-правовых дисциплин,год поступления - 2006.

Окончила спецкурс по английскому языку в рамках обучения в академии.

Занимаюсь дизайном и графикой.Оконченных проектов нет.

Рассмотрю любые варианты. Степень "договариваемости" - высокая. Компромисс - возможен всегда.

Оплата каждый раз оговаривается отдельно, но приветствуется ПРЕДОПЛАТА.

СВЯЗЬ:e-mail – [email protected]