KireevaUliya

Здравствуйте!
Ищу заказы для пополнения портфолио и получения отзывов.
О себе.
Имею высшее пищевое образование.(инженер-эколог)
12 лет в логистике и вот уже 4 года работаю в качестве инженера по качеству.
Красиво ,легко и с удовольствием пишу в сфере здоровья, красоты.
Напишу любой текст в сфере рационального питания, ЗОЖ, мотивационное тексты для снижения веса.
Пишу технические тексты любой сложности на тему сертификации ,а именно ISO9001,22000, систем менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов (НАССР)
Владею законодательством Украины в сфере качества и безопасности пищевых продуктов. Если Вам нужны статьи для Вашего сайта или посты в соцсети - обращайтесь!
Люблю писать и анализировать новые для меня темы.
Умею написать текст одновременно для человека и поисковой системы, аккуратно впишу ключи в текст, соблюдая SEO- параметры.
Уважаю время заказчика.Соблюдаю сроки сдачи статей.
Буду рада сотрудничеству.