KireevaUliya

Копирайтер хочет познакомиться!

Здравствуйте!

Ищу заказы для пополнения портфолио и получения отзывов.

О себе.

Имею высшее пищевое образование.(инженер-эколог)

12 лет в логистике и вот уже 4 года работаю в качестве инженера по качеству.

Красиво ,легко и с удовольствием пишу в сфере здоровья, красоты.

Напишу любой текст в сфере рационального питания, ЗОЖ, мотивационное тексты для снижения веса.

Пишу технические тексты любой сложности на тему сертификации ,а именно ISO9001,22000, систем менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов (НАССР)

Владею законодательством Украины в сфере качества и безопасности пищевых продуктов. Если Вам нужны статьи для Вашего сайта или посты в соцсети - обращайтесь!

Люблю писать и анализировать новые для меня темы.

Умею написать текст одновременно для человека и поисковой системы, аккуратно впишу ключи в текст, соблюдая SEO- параметры.

Уважаю время заказчика.Соблюдаю сроки сдачи статей.

Буду рада сотрудничеству.