Фотограф с большим опытом

В профессиональной фотографии с 2004 года. Длительное сотрудничество с российскими и западными СМИ в качестве фоторепортера. Репортаж и жанровая фотография на отличном уровне.

Стажировка в парижской фотостудии Le Petit Oiseau Va Sortir.

Большой опыт свадебной и семейной фотографии, студийного портрета, предметной съёмки.

Свободный разговорный английский и французский.

В настоящее время предлагаю:

*свадебные и семейные фотосессии.

*групповой и индивидуальный портрет в студии и на пленэре.

*репортаж, корпоративная съемка, светская хроника.

*предметная и рекламная фотография.

*обработка изображений. Ретушь, фотомонтаж, обтравка, реставрация.