Фотограф с большим опытом
В профессиональной фотографии с 2004 года. Длительное сотрудничество с российскими и западными СМИ в качестве фоторепортера. Репортаж и жанровая фотография на отличном уровне.
Стажировка в парижской фотостудии Le Petit Oiseau Va Sortir.
Большой опыт свадебной и семейной фотографии, студийного портрета, предметной съёмки.
Свободный разговорный английский и французский.
В настоящее время предлагаю:
*свадебные и семейные фотосессии.
*групповой и индивидуальный портрет в студии и на пленэре.
*репортаж, корпоративная съемка, светская хроника.
*предметная и рекламная фотография.
*обработка изображений. Ретушь, фотомонтаж, обтравка, реставрация.
Действие аккаунта приостановлено!
Обработка фотографий
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от $5
от 5 часов
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Фотосъемка
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$50/час
от $50от 1 часа
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