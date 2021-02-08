KirillDerkach

Кирилл Деркач KirillDerkachKirillDerkach
23 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Кирилл Деркач Контент-менеджер
Развиваю свои социальные сети ( Vk, TikTok, Instagram). Что научило меня дисциплине, ответственности и работать на результат. Уверен, что эти навыки успешно могу применить у вас в компании, для увеличения вашей прибыли.
По специальности являюсь Контент-менеджером и личным ассистентом. Без лишних трудностей справлюсь с вашими поручениями.
Имею опыт в ведении бизнес профилей и создание контента для Ваших социальных площадок.
Со всем спектром услуг вы можете ознакомится на моём сайте- http://derkachkirill.tilda.ws .
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