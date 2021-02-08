KirillDerkach

Кирилл Деркач Контент-менеджер

Развиваю свои социальные сети ( Vk, TikTok, Instagram). Что научило меня дисциплине, ответственности и работать на результат. Уверен, что эти навыки успешно могу применить у вас в компании, для увеличения вашей прибыли.

По специальности являюсь Контент-менеджером и личным ассистентом. Без лишних трудностей справлюсь с вашими поручениями.

Имею опыт в ведении бизнес профилей и создание контента для Ваших социальных площадок.

Со всем спектром услуг вы можете ознакомится на моём сайте- http://derkachkirill.tilda.ws .