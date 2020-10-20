KirillMCey

Специалист по продвижению в социальных сетях.SMM-менеджер

Окончил курсы маркетингового агентства Convert-monstr. Выдан сертификат(SMM менеджер-специалист по продвижению в социальных сетях);

Обучен навыками создания социальных сетей под ключ!(Vk,Fb,OK,Inst);

От создания логотипа до создания стильного дизайна всех Социальный сетей!

Навыки Ведения Социальных сетей;

Качественная настройка Рекламного кабинета в Fb и Mytarget.

Создание Канала в Telegram;

Создание ботов в Tg;

Делаю конкурентный анализ;

Создание контент плана;

работаю в photoshop,illustrator.

Работать со мной выгодно т.к. я новичок и работаю в первую очередь ради ваших положительных отзывов и Качественных кейсов! Цены низкие!