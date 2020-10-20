KirillMCey

Специалист по продвижению в социальных сетях.SMM-менеджер
Окончил курсы маркетингового агентства Convert-monstr. Выдан сертификат(SMM менеджер-специалист по продвижению в социальных сетях);
Обучен навыками создания социальных сетей под ключ!(Vk,Fb,OK,Inst);
От создания логотипа до создания стильного дизайна всех Социальный сетей!
Навыки Ведения Социальных сетей;
Качественная настройка Рекламного кабинета в Fb и Mytarget.
Создание Канала в Telegram;
Создание ботов в Tg;
Делаю конкурентный анализ;
Создание контент плана;
работаю в photoshop,illustrator.
Работать со мной выгодно т.к. я новичок и работаю в первую очередь ради ваших положительных отзывов и Качественных кейсов! Цены низкие!
Действие аккаунта приостановлено!