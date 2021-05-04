KirillMakukha

Переводчик английского языка

Переводчик который знает своё дело вот уже 4 год.

Свободно говорю на Английском с носителями языка.

Грамотно оформлю текст, помогу с документацией.

В 2019 году занял 2 место на ежегодной международной конференции в Южной Кореи, которая проходила в стенах одного из самых передовых бизнес университетов страны - «Solbridge International school of business». (Все подтверждающие документы имеются)

В Июне 2019 года прошёл полный международный образовательный курс английского языка от “Woosong University" с преподавателями из разных стран на уровне «upper-intermediate”. (Все подтверждающие документы имеются)

В Мае 2021 года заканчиваю курс по обучению повышенного уровня английского языка с преподавателями из британского университета «Oxford».

Каждый день веду общение с иностранцами, а так же перевожу текста разной сложности для поддержания высокого уровня английского языка