KirillMakukha

Переводчик который знает своё дело вот уже 4 год.
Свободно говорю на Английском с носителями языка.
Грамотно оформлю текст, помогу с документацией.
В 2019 году занял 2 место на ежегодной международной конференции в Южной Кореи, которая проходила в стенах одного из самых передовых бизнес университетов страны - «Solbridge International school of business». (Все подтверждающие документы имеются)
В Июне 2019 года прошёл полный международный образовательный курс английского языка от “Woosong University" с преподавателями из разных стран на уровне «upper-intermediate”. (Все подтверждающие документы имеются)
В Мае 2021 года заканчиваю курс по обучению повышенного уровня английского языка с преподавателями из британского университета «Oxford».
Каждый день веду общение с иностранцами, а так же перевожу текста разной сложности для поддержания высокого уровня английского языка