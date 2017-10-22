Требуется создать логотип для компании, который будет использоваться на сайте, визитках, письмах. Компания будет заниматься продажей кабельнопроводниковой и электротехнической продукцией, химией( клининг, кейтеринг), IT-продукцией, а так же логистикой.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен текст: О Компании, Сотрудничество, Электролаборатория, Связь (весь перечень монтажных работ по связи) а также 25 текстов на тему кабельно проводниковая продукция, перечень кабеля вышлю исполнителю. Текст уникальный проверка на advego по всем параметрам : ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
3D визуализация. Для каталога на сайте нужно сделать ( не скопировать и чуть изменить, а сотворить с нуля ) кабель, какой конкретно в виде информации скину исполнителю. Около 50 позиций .3D-графика14 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать сайт каталог с уникальным дизайном. Все остальное в личной диалоге. Ищу исполнителей из Москвы/ М.О. Рассматриваю исполнителей со стажем не менее 5 лет.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$250
10 баллов
6 лет назад
Очень доволен сотрудничеством с Кириллом. Никаких вопросов относительно задания, проверки работы и оплаты не возникло. Рекомендую Кирилла, как ответственного и вежливого в общении заказчика. С удовольствием буду работать и над другими его проектами.
Ответный отзыв
Александр, спасибо за помощь в реализации нашего запроса. Все было выполнено на высшем уровне, тексты не придраться, сроки выполненны, будем сотрудничать ещё . Рекомендую исполнителя.
$1100
10 баллов
6 лет назад
Только положительные эмоции от сотрудничества и интересного проекта. У Кирилла было четкое и полное понимание того, что должно получиться в итоге, он активно участвовал в процессе и при этом всегда прислушивался к рекомендациям специалиста. На связи практически 24/7. Моментальная оплата. Серьезный и порядочный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все выполнено на отлично. Сроки сдачи вовремя. Владимир помимо профессионализма, так же умеет слышать заказчика, что является большим плюсом. Советую всем данного исполнителя, сам же буду в дальнейшем работать только с Владимиром. Спасибо .