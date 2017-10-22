KirillPM

Кирилл Сорин KirillPM

 
41 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип

    Требуется создать логотип для компании, который будет использоваться на сайте, визитках, письмах. Компания будет заниматься продажей кабельнопроводниковой и электротехнической продукцией, химией( клининг, кейтеринг), IT-продукцией, а так же логистикой.

    Логотип для компанииСайт-визитка
    Логотипы и Знаки43 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен текст для сайта каталога

    Нужен текст: О Компании, Сотрудничество, Электролаборатория, Связь (весь перечень монтажных работ по связи) а также 25 текстов на тему кабельно проводниковая продукция, перечень кабеля вышлю исполнителю. Текст уникальный проверка на advego по всем параметрам : ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно нарисовать кабель

    3D визуализация. Для каталога на сайте нужно сделать  ( не скопировать и чуть изменить, а сотворить с нуля ) кабель, какой конкретно в виде информации скину исполнителю.  Около 50 позиций .

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта каталога

    Нужно создать сайт каталог с уникальным дизайном. Все остальное в личной диалоге. Ищу исполнителей из Москвы/ М.О.  Рассматриваю исполнителей со стажем не менее 5 лет.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Нужен текст для сайта каталога
Очень доволен сотрудничеством с Кириллом. Никаких вопросов относительно задания, проверки работы и оплаты не возникло. Рекомендую Кирилла, как ответственного и вежливого в общении заказчика. С удовольствием буду работать и над другими его проектами.
Александр, спасибо за помощь в реализации нашего запроса. Все было выполнено на высшем уровне, тексты не придраться, сроки выполненны, будем сотрудничать ещё . Рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
revladov
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1100
10 баллов
6 лет назад
Создание сайта каталога
Только положительные эмоции от сотрудничества и интересного проекта. У Кирилла было четкое и полное понимание того, что должно получиться в итоге, он активно участвовал в процессе и при этом всегда прислушивался к рекомендациям специалиста. На связи практически 24/7. Моментальная оплата. Серьезный и порядочный заказчик. Рекомендую.
Все выполнено на отлично. Сроки сдачи вовремя. Владимир помимо профессионализма, так же умеет слышать заказчика, что является большим плюсом. Советую всем данного исполнителя, сам же буду в дальнейшем работать только с Владимиром. Спасибо .
Ответный отзыв