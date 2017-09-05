KirillRezanov

Верстка Landing Page по PSD макету или картинке с ресурсами.

Доброго времени суток, друг! Меня зовут Кирилл Резанов, я верстальщик и Front-End Web-программист! Знаю HTML и CSS на продвинутом уровне, знаю JavaScript и jQuery на среднем уровне, но постоянно увеличиваю уровень знания. Если вам нужно сверстать Landing Page или сайт по макету, обращайтесь ко мне, буду рад вам!

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