Кирилл Резанов KirillRezanovKirillRezanov
23 годаРоссия/Нижний Тагил
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстка Landing Page по PSD макету или картинке с ресурсами.
Доброго времени суток, друг! Меня зовут Кирилл Резанов, я верстальщик и Front-End Web-программист! Знаю HTML и CSS на продвинутом уровне, знаю JavaScript и jQuery на среднем уровне, но постоянно увеличиваю уровень знания. Если вам нужно сверстать Landing Page или сайт по макету, обращайтесь ко мне, буду рад вам!
Мое портфолио - kirillrezanov.pro
Я в ВК - vk.com/kirill_rez
Телеграм - t.me/Kirill_Rez
Действие аккаунта приостановлено!