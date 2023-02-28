KirillRusacoff

Кирилл Русаков KirillRusacoffKirillRusacoff
32 годаРоссия/Новосибирск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Качественная верстка сайтов, Фрилансер.
Качественная верстка сайтов на основе макетов. Чистый кроссбраузерный валидный код. БЭМ, адаптивность, Flexbox, HTML5, CSS3, JS, Jquery.
Моя ответственность:
- готовность к работе сразу
- доведение работы до логического и фактического завершения
- все сроки соблюдаю
- не беру предоплату
- всегда на связи
Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен мной и моим трудом!
Действие аккаунта приостановлено!