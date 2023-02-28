KirillRusacoff

Качественная верстка сайтов, Фрилансер.

Качественная верстка сайтов на основе макетов. Чистый кроссбраузерный валидный код. БЭМ, адаптивность, Flexbox, HTML5, CSS3, JS, Jquery.



Моя ответственность:

- готовность к работе сразу

- доведение работы до логического и фактического завершения

- все сроки соблюдаю

- не беру предоплату

- всегда на связи



Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен мной и моим трудом!