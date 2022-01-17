Делаю современный дизайн и редизайн сайтов и Landing page. Разработка сайтов в Tilda (Zeroblock)
Здравствуйте!
О себе:
Мне 30 лет, живут в прекрасном городе Санкт-Петербурге, занимаюсь веб дизайном 3 года.
Чем занимаюсь:
- Занимаюсь дизайном и редизайном сайтов и Landing page (Figma)
- Дизайн и Разработка сайтов на Tilda (Zeroblock)
Принципы:
Соблюдаю сроки поставленные заказчиком, иначе не берусь за проект. Качественно выполняю работу за разумную цену. Ежедневно с 10:00 до 21:00 нахожусь на связи.
Как я работаю:
- Внимательно изучаю задачу заказчика, стараюсь учесть все пожелания.
- Прошу заполнить простой бриф, для уточнения структуры сайта.
- Обозначаю сроки и цену проекта
- Беру предоплату 30% или проводим через Безопасную сделку.
- Передаю макет для разработчика в Figma.
Мои Контакты
Skype - Forbik117
Почта - [email protected]
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Портфолио
- Landing page / Surfing school - SurfingBird75 просмотров
- Landing page / DeskSpace - Lunar Surface82 просмотра
- Landing page / Восхождение на Эльбрус81 просмотр