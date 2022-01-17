Делаю современный дизайн и редизайн сайтов и Landing page. Разработка сайтов в Tilda (Zeroblock)

﻿Здравствуйте!

О себе:

Мне 30 лет, живут в прекрасном городе Санкт-Петербурге, занимаюсь веб дизайном 3 года.

Чем занимаюсь:

Занимаюсь дизайном и редизайном сайтов и Landing page (Figma)

Дизайн и Разработка сайтов на Tilda (Zeroblock)

Принципы:

Соблюдаю сроки поставленные заказчиком, иначе не берусь за проект. Качественно выполняю работу за разумную цену. Ежедневно с 10:00 до 21:00 нахожусь на связи.

Как я работаю:

Внимательно изучаю задачу заказчика, стараюсь учесть все пожелания.

Прошу заполнить простой бриф, для уточнения структуры сайта.

Обозначаю сроки и цену проекта

Беру предоплату 30% или проводим через Безопасную сделку.

Передаю макет для разработчика в Figma.

Мои Контакты

Skype - Forbik117

Почта - [email protected]