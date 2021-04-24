KirillZubkov

Программист 1С

Есть опыт:

- небольших доработок типовых и отраслевых конфигураций (расширения);

- реализации нетипового обмена "1С:Аренда и управление недвижимостью 3.3" (ЭЛИАС ВЦ) с БП (адаптация имеющегося плана обмена через расширение, разработка правил регистрации и конвертации с использованием КД 2.1, реализация схемы "два документа начисления арендной платы в один документ реализации товаров и услуг" со свёрткой ТЧ по номенклатурным позициям, настройка 8-ми обменов АН-БП в автоматическом режиме по расписанию);

- восстановления работоспособности расширений после обновлений;

- доработки функционала и адаптации модуля обмена "1С:Управление арендой 1.5" с AmoCRM под изменившийся функционал виджета для заполнения номенклатуры расчета сумм по сделке;

- доработки типового модуля обмена 1С с сайтом на Битрикс.

Имеются сертификаты: Специалист по УТ, Специалист-консультант по УТ, Специалист-консультант по БП.