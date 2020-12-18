Kirill_Chern1

Успешные рекламные кампании в Яндекс и Google

Создам рекламные кампании для вашего бизнеса в сервисах Яндекс Директ и Google Adwords. Максимально заполняю объявления. Ручной отбор и кластеризация ключевых слов. Работаю с метрикой и аналитикой.

Так же владею навыками веб дизайна и работаю с такими инструментами как фотошоп, фигма и иллюстратор. Поэтому смогу сделать красивые баннеры для рекламы.

Создаю сайты на конструкторах ( Tilda и Яндекс турбо) под ключ или по вашему дизайну.

Так же владею навыками html верстки.