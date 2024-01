Kirill_GOLD

Добрый день! Делаю магазин на shop script free Нужно уобрать ошибку Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/share/pear/./templates/tmpl1//./templates/tmpl1/index.tpl.html) is not within the allowed path(s): (/home/kirill/data:.) in /home/kirill/data/www/arbaleto.com/smarty/core/core.get_include_path.php on line 34 И нужно сдлеать красивый шаблон магазина одежды и ...