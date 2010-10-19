Kirill_GOLD

Кирилл Kirill_GOLD

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
ФРАНЧАЙЗИНГ

Об ассоциации

Ассоциация объединяет группу компаний, старейшие из которых ведут свою деятельность с 1986 года. Мы первые в России, кто начал оказывать услуги на рынке франчайзинга в 1991 г. , в 1993 году была создана крупнейшая на то время транснациональная франчайзинговая сеть зеленых аптек. Через фирмы - члены ассоциации было продано несколько тысяч франшиз - больше, чем у всех остальных российских магазинов франшиз и консалтинговых фирм, вместе взятых.

Наши сайты

Объединенная сеть сайтов Первой Управляющей Франчайзинговой Компании, Ассоциации Франчайзинга в России и СНГ, Интернет-холдинга Leos, Группы компаний "Деловой Мир", магазина франшиз и их партнеров насчитывает в сумме более 500 сайтов и является крупнейшей сетью не только в Росси, но и за рубежом.

  • Нужны 3D дизайнеры

    $1000

    Здраствуйте! Нам нужны 3-D дизайнеры, для отрисовки магазинов. Высылайте на почту заявки и если есть прайс лист с ценой за 1 квадратный метр [email protected] С теми кто заинтересует, будем разговаривать детально.

    3D-графика19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработать 52 фотографии

    $200

    Нужно обработать 52 фотографий Сделать краисвые фотографии 1-го размера на белом фоне. Что бы можно было выложить в интернет магазин. 200 рублей. Скайп administrator_od

    Обработка фотографий43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевести пдф презентации

    $50

    Нужно скачать и перевести несколько презентация в пдф из новый версии для адоб ридера 5 версии. Скайп administrator_od 500 рублей.

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Презентация

    $100

    Скайп administrator_od нужен человек каторый реально делает презентации красивыми. Работы много. 1 презентация 800- 1200 рублей. Зависит от качества. почта [email protected]

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип

    $50

    Есть всем известный бред ЗАРА. Нам нужен похожий логотип но с другим шрифтом и с использованием звездочек. Больше сказать и нечего. Цена 1000 - 1500 рублей. Скайп administrator_od

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна реклама формата А4

    $50

    Нужна реклама для веб студии! Формат А4 ( jpg + исходник ПСД ) креативная завлекающая реклама название студии САЙТОСТРОЙ Контакты Услуги Все скайп administrator_od

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Презентация

    $50

    Нужна презентация 9-месяцев. Есть самодельная презентация- нужно переделать. Стоимость 450 - 800 рублей. Взависимости от качества скайп administrator_od

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно сделать форум.

    $50

    Нужно развернуть форум на хостинге. Затем 1,Создать там несколько раздлов. 2. Разместить там несколько вопросов. 3.Разместить несколько ответов. Цена 300 - 400 рублей. Хостинг и домен - прилагается. Скайп administrator_od

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Карта города

    $150

    Идея взята с сайта ktokto.ru. Лупа должна двигаться при помощи мышки по данному макету Картинка, отображаемая в лупе - статична При наведении лупой на определенный участок макета внутри лупы должен появляться один из 20 объектов ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен движок для сайта работы

    $250

    Мы планируем создать сайт с вакансиями. Не можем найти нормальный движок. За качественное решение мы готовы заплотить умеренные деньги. Стоимость обговаривается. Пишите в скайп administrator_od.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен интернет магазин на Joomla

    $100

    Нужен интернет магазин на джумле с русской админкой под ключ. Хостинг и домен есть. Бюджет 3000 рублей Срок 3 дня Должен быть стильный пусть даже и шаблонный дизайн одежды. Категория людей от 22 до 35 лет. Стандатрные возможности магазина. Мой скайп administrator_od

    Joomla
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен шаблон и убрать ошибку

    $100

    Добрый день! Делаю магазин на shop script free Нужно уобрать ошибку Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/share/pear/./templates/tmpl1//./templates/tmpl1/index.tpl.html) is not within the allowed path(s): (/home/kirill/data:.) in /home/kirill/data/www/arbaleto.com/smarty/core/core.get_include_path.php on line 34 И нужно сдлеать красивый шаблон магазина одежды и ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копия сайта без наполнения

    Нужна копия сайта по функционалу superjob.ru (ТЗ грубо говоря). Дизайн экскллюзивный свой. По цене и срокам обговорить готовы по скайпу administrator_od

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен интернет магазин

    $500

    Нам нужен интернет магазин, не очень сложный. Желательно на основе бесплатных скриптов, которых очень много в интернете.Упор будет на дизайн , но это не значит что мы готовы за него плотить безумно дорого. Мы думаем ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
happinessinc
Кирилл 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Срочно нужен логотип!
Кирилл-поистине Золотой заказчик!)Всегда на связи.Четко поставленные задачи!Своевременная оплата.Будем рады сотрудничать в дальнейшем)
Отлично работают! Макет выдают в 2-х экземплярах! Очень позитивные, исполнительные люди - постараюсь все заказывать у них! Советую! осбенный респект девушке Екатерине !
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