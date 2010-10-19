Kirill_GOLD

Здраствуйте! Нам нужны 3-D дизайнеры, для отрисовки магазинов. Высылайте на почту заявки и если есть прайс лист с ценой за 1 квадратный метр [email protected] С теми кто заинтересует, будем разговаривать детально.
Об ассоциации
Ассоциация объединяет группу компаний, старейшие из которых ведут свою деятельность с 1986 года. Мы первые в России, кто начал оказывать услуги на рынке франчайзинга в 1991 г. , в 1993 году была создана крупнейшая на то время транснациональная франчайзинговая сеть зеленых аптек. Через фирмы - члены ассоциации было продано несколько тысяч франшиз - больше, чем у всех остальных российских магазинов франшиз и консалтинговых фирм, вместе взятых.
Наши сайты
Объединенная сеть сайтов Первой Управляющей Франчайзинговой Компании, Ассоциации Франчайзинга в России и СНГ, Интернет-холдинга Leos, Группы компаний "Деловой Мир", магазина франшиз и их партнеров насчитывает в сумме более 500 сайтов и является крупнейшей сетью не только в Росси, но и за рубежом.
- $10003D-графика19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Нужно обработать 52 фотографий Сделать краисвые фотографии 1-го размера на белом фоне. Что бы можно было выложить в интернет магазин. 200 рублей. Скайп administrator_odОбработка фотографий43 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно скачать и перевести несколько презентация в пдф из новый версии для адоб ридера 5 версии. Скайп administrator_od 500 рублей.Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Скайп administrator_od нужен человек каторый реально делает презентации красивыми. Работы много. 1 презентация 800- 1200 рублей. Зависит от качества. почта [email protected]Презентации6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Работы много. Цена за лого от 1500 до 2000 Цена за фирменный стиль от 1500 до 2000 Обечпечить ежедневные заказы – готовы! Заявки можете кидать в скайп administrator_od Ил ина почту [email protected]Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
ТЗ нет,готов объяснить голосом пос кайпу administrator_od цена 3000 - 3500 рублейВеб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть всем известный бред ЗАРА. Нам нужен похожий логотип но с другим шрифтом и с использованием звездочек. Больше сказать и нечего. Цена 1000 - 1500 рублей. Скайп administrator_odЛоготипы и Знаки33 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужна реклама для веб студии! Формат А4 ( jpg + исходник ПСД ) креативная завлекающая реклама название студии САЙТОСТРОЙ Контакты Услуги Все скайп administrator_odВерстка полиграфии21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужна презентация 9-месяцев. Есть самодельная презентация- нужно переделать. Стоимость 450 - 800 рублей. Взависимости от качества скайп administrator_odПрочее1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно развернуть форум на хостинге. Затем 1,Создать там несколько раздлов. 2. Разместить там несколько вопросов. 3.Разместить несколько ответов. Цена 300 - 400 рублей. Хостинг и домен - прилагается. Скайп administrator_odСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен движок сайта работы или сразу готовый сайт. Стоимость обсуждается. administrator_odВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен сайт на джумле для девченок (розовый) - можно шаблонный главное стильный.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Идея взята с сайта ktokto.ru. Лупа должна двигаться при помощи мышки по данному макету Картинка, отображаемая в лупе - статична При наведении лупой на определенный участок макета внутри лупы должен появляться один из 20 объектов ...Анимация2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Мы планируем создать сайт с вакансиями. Не можем найти нормальный движок. За качественное решение мы готовы заплотить умеренные деньги. Стоимость обговаривается. Пишите в скайп administrator_od.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен интернет магазин на джумле с русской админкой под ключ. Хостинг и домен есть. Бюджет 3000 рублей Срок 3 дня Должен быть стильный пусть даже и шаблонный дизайн одежды. Категория людей от 22 до 35 лет. Стандатрные возможности магазина. Мой скайп administrator_odДизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день! Делаю магазин на shop script free Нужно уобрать ошибку Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/share/pear/./templates/tmpl1//./templates/tmpl1/index.tpl.html) is not within the allowed path(s): (/home/kirill/data:.) in /home/kirill/data/www/arbaleto.com/smarty/core/core.get_include_path.php on line 34 И нужно сдлеать красивый шаблон магазина одежды и ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна копия сайта по функционалу superjob.ru (ТЗ грубо говоря). Дизайн экскллюзивный свой. По цене и срокам обговорить готовы по скайпу administrator_odДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Нам нужен интернет магазин, не очень сложный. Желательно на основе бесплатных скриптов, которых очень много в интернете.Упор будет на дизайн , но это не значит что мы готовы за него плотить безумно дорого. Мы думаем ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Я хочу понять подробные разницы между версиями джумлы начиная с 2008 года до 2010 года. Какая версия лучше и п чему , вчем есть различая. Плюсы и минусы. Плачу 200р Скайп administrator_odСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Стоимость за 1 штуку - 1000 рублей. Заявки принимаю только по скайпу administrator_od Срок изготовления на 1 лого -2 дня. Объемы - большие.Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт13 лет назад