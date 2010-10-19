Kirill_GOLD

ФРАНЧАЙЗИНГ

Об ассоциации

Ассоциация объединяет группу компаний, старейшие из которых ведут свою деятельность с 1986 года. Мы первые в России, кто начал оказывать услуги на рынке франчайзинга в 1991 г. , в 1993 году была создана крупнейшая на то время транснациональная франчайзинговая сеть зеленых аптек. Через фирмы - члены ассоциации было продано несколько тысяч франшиз - больше, чем у всех остальных российских магазинов франшиз и консалтинговых фирм, вместе взятых.

Наши сайты

Объединенная сеть сайтов Первой Управляющей Франчайзинговой Компании, Ассоциации Франчайзинга в России и СНГ, Интернет-холдинга Leos, Группы компаний "Деловой Мир", магазина франшиз и их партнеров насчитывает в сумме более 500 сайтов и является крупнейшей сетью не только в Росси, но и за рубежом.