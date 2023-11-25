Kirill_Orlov123

Кирилл Kirill_Orlov123

 
25 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
motion design

Приветствую! Я моушн дизайнер, специализирующийся на создании уникальной графики и анимаций.

Мой стиль работы прозрачен и профессионален. Я обладаю глубоким пониманием принципов анимации, композиции и цветовой гармонии, что позволяет мне создавать насыщенные и эффектные визуальные эффекты.

Я верю в важность эффективной коммуникации и понимания целей клиента. Я готов тесно сотрудничать с вами, чтобы полностью понять ваши потребности и воплотить их в жизнь через мои дизайнерские навыки.

Анимация
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
нет рейтинга