Kirill_PM_Yellow

Кирилл Гнаповский Kirill_PM_Yellow

 
33 годаУкраина/Львов
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

MobileDream  cтудия мобильной и веб разработки,которая оказывает услуги по разработке передовых мобильных и веб решений для бизнесов. Наша цель - разработка,продвижение и поддержка продуктов,которые будут приносить владельцам бизнесов дивиденды в виде дополноительной прибыли. Мы команда молодых, креативных маркетологов,разработчиков и менеджеров способных помочь Вам в реализации бизнес идей от А до Я.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
mustazhap
Рустем 
25 летВеликобритания
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Создать лендинг по готовому макету.срочно
Все отлично! Рекомендую
Рекомендую этого исполнителя.
Ответный отзыв
mayk_official
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
21 час назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Cверстать лендинг и натянуть на wordpress
Отличный заказчик с которым приятно работать, общаться. Однозначно рекомендую!
Все было сделано вовремя и качественно!Умеет быстро подкоректировать свою работу под требования заказчика!Очень доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв