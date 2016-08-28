Kirill_PM_Yellow

MobileDream cтудия мобильной и веб разработки,которая оказывает услуги по разработке передовых мобильных и веб решений для бизнесов. Наша цель - разработка,продвижение и поддержка продуктов,которые будут приносить владельцам бизнесов дивиденды в виде дополноительной прибыли. Мы команда молодых, креативных маркетологов,разработчиков и менеджеров способных помочь Вам в реализации бизнес идей от А до Я.