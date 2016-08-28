Kirill_PM_Yellow

Нужно срочно сделать лендинг по готовому макету. Лендинг состоит из 5 блоков. Более детально при общении с исполнителем
MobileDream cтудия мобильной и веб разработки,которая оказывает услуги по разработке передовых мобильных и веб решений для бизнесов. Наша цель - разработка,продвижение и поддержка продуктов,которые будут приносить владельцам бизнесов дивиденды в виде дополноительной прибыли. Мы команда молодых, креативных маркетологов,разработчиков и менеджеров способных помочь Вам в реализации бизнес идей от А до Я.
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Всем привет.Для разаработки проекта по примеру adblock необходим android developer.Есть наработки,нужен человек который действительно разбирается в своем деле.Только из Украины!Желательно Львов!По завершению проекта,возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.Детали задания обсудим в скайпе или телеграм.Для разработчиков ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходима помощь в реализации задачи по vpn приложению для android. Детали в личной перепискеМобильные приложения5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. На проект необходим разработчик,который имеет опыт работы на laravel. Т.З. вышлю в личку кандидатуВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо внести правки на сайт разработанный на cms wordpressВеб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $500
Необходимо разработать сайт на CMS Opencart. Главный функционал система бронирования квартир, календарь в карточке товара, интеграцяи с Битрикс 24, системой Platon и системой LiqpayВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать лендинг с системой бронирования и возможность оплаты онлайн,также необходима синхронизация с Bitrix 24HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать и натянуть на wordpress лендинг по макетуHTML-верстка27 заявокЗакрыт7 лет назад
https://docs.google.com/document/d/1EKk0sSUD5Z9myGh4Mu2UbByZNJTdfNfSmCD0iQvkGwA/editВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно сверстать лендинг и натянуть его на вордпрес по макету [url=https://projects.invisionapp.com/share/TC812PG6V#/screens]https://projects.invisionapp.com/share/TC812PG6V#/screens[/url]HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
В письме прилагаю техническое задание.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать банера по примеру уже существующихБаннеры31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать сайт-визитку на CMS WordPress по уже прорисованому макету. Особенностью данного проекта является его синхронизация с landing page.Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад