Kirill_Silantev

Кирилл Kirill_Silantev

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
  • Опыт проведения маркетинговых и аналитических исследований, конкурентного анализа рынка транспортного машиностроения, нефтепереработки и нефтехимии;
  • Подготовка отчетов и презентационных и информационных материалов для:
-потенциальных заказчиков ВИНК;

-зарубежных заказчиков;

-акционеров и топ-менеджмента

-акселерационных программ;

-инвесторов;

-банков;

  • Составление информационных отчетов о деятельности компаний нефтеперерабатывающего, нефтехимического и пр. промышленных комплексов;
  • Ведение переговоров, опыт деловой переписки на русском и английском языках, перевод текстов и документов.