Kirill_Silantev

- Опыт проведения маркетинговых и аналитических исследований, конкурентного анализа рынка транспортного машиностроения, нефтепереработки и нефтехимии;
- Подготовка отчетов и презентационных и информационных материалов для:
-зарубежных заказчиков;
-акционеров и топ-менеджмента
-акселерационных программ;
-инвесторов;
-банков;
- Составление информационных отчетов о деятельности компаний нефтеперерабатывающего, нефтехимического и пр. промышленных комплексов;
- Ведение переговоров, опыт деловой переписки на русском и английском языках, перевод текстов и документов.
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