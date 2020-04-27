Kirill_Uspex

Сделаю работу за вас!

Мои навыки: 1) разбираюсь в таргетированной рекламе ( продвижение в instagram через ADS manager ); 2) владею навыками работы в Abode Photoshop, Canva и других фото/видео редакторов; 3) создаю привлекающие рекламные баннеры; 4) скорость печати в среднем 240 ударов в минуту 5) создание контента для инстаграм профилей, а именно : бизнес аккаунты предприятий( создание под ключ и дальнейшее ведение ), развлекательные аккаунты ( создание контента )