Kirill_Uspex

Кирилл Kirill_Uspex

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Сделаю работу за вас!

Мои навыки: 1) разбираюсь в таргетированной рекламе ( продвижение в instagram через ADS manager ); 2) владею навыками работы в  Abode Photoshop, Canva и других фото/видео редакторов; 3) создаю привлекающие рекламные баннеры; 4) скорость печати в среднем 240 ударов в минуту 5) создание контента для инстаграм профилей, а именно : бизнес аккаунты предприятий( создание под ключ и дальнейшее ведение ), развлекательные аккаунты ( создание контента )