Тестовая рекламная кампания
Что входит?
- Анализ целевой аудитории (ЦА). Разбивается на сегменты. Анализ конкурентов.
- Собираются базы с ЦА. Работа с парсерами.
- Подготавливаются объявления с учетом потребностей и интересов ЦА.
- Запускается и корректируется трафик.
- По результатам анализируется рекламная кампания, отбираются лучшие объявления, работающие ЦА.
- Пишется отчет по результатам, даются свои рекомендации по улучшению РК
Рекламный бюджет: от 3000 руб.
Время тестовой кампании: 7-10 дней
Социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук
Ведение рекламной кампании
Если результаты теста оказались положительными для долгосрочного продвижения в ВКонтакте, тогда можно начинать работу по постоянному ведению проекта.
Что входит?
1. Выполнение установленных показателей (кол-во кликов, цена клика, кол-во вступлений, цена вступления и т.п.)
2. Оптимизация кампании под цели заказчика.
3. Своевременная подготовка новых объявлений и замена старых.
4. Ежемесячная отчетность по результатам и прогнозирование дальнейших результатов.
5. Тестирование новых гипотез по привлечению потенциальных клиентов (обсуждается с заказчиком).
Цена: 3500 руб. за 15 дней (цена за одну соц. сеть)
Цена: 6000 руб. за 30 дней (цена за одну соц. сеть)
Рекламный бюджет обсуждается индивидуально.
Время: 1 месяц
Социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук
Примечание: Цена указана на стандартный комплект услуг. Окончательная цена обсуждается индивидуально
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