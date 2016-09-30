Таргетированная реклама в социальных сетях

Тестовая рекламная кампания

Что входит?

Анализ целевой аудитории (ЦА). Разбивается на сегменты. Анализ конкурентов.

Собираются базы с ЦА. Работа с парсерами.

Подготавливаются объявления с учетом потребностей и интересов ЦА.

Запускается и корректируется трафик.

По результатам анализируется рекламная кампания, отбираются лучшие объявления, работающие ЦА.

Пишется отчет по результатам, даются свои рекомендации по улучшению РК

Цена: от 3000 руб. (цена за одну соц. сеть)

Рекламный бюджет: от 3000 руб.

Время тестовой кампании: 7-10 дней

Социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук

Ведение рекламной кампании

Если результаты теста оказались положительными для долгосрочного продвижения в ВКонтакте, тогда можно начинать работу по постоянному ведению проекта.

Что входит?

1. Выполнение установленных показателей (кол-во кликов, цена клика, кол-во вступлений, цена вступления и т.п.)

2. Оптимизация кампании под цели заказчика.

3. Своевременная подготовка новых объявлений и замена старых.

4. Ежемесячная отчетность по результатам и прогнозирование дальнейших результатов.

5. Тестирование новых гипотез по привлечению потенциальных клиентов (обсуждается с заказчиком).

Цена: 3500 руб. за 15 дней (цена за одну соц. сеть)

Цена: 6000 руб. за 30 дней (цена за одну соц. сеть)

Рекламный бюджет обсуждается индивидуально.

Время: 1 месяц

Социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук

Примечание: Цена указана на стандартный комплект услуг. Окончательная цена обсуждается индивидуально

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