Kirill_nw

Кирилл Шолин Kirill_nw

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Таргетированная реклама в социальных сетях

Тестовая рекламная кампания

Что входит?

  • Анализ целевой аудитории (ЦА). Разбивается на сегменты. Анализ конкурентов.
  • Собираются базы с ЦА. Работа с парсерами.
  • Подготавливаются объявления с учетом потребностей и интересов ЦА.
  • Запускается и корректируется трафик.
  • По результатам анализируется рекламная кампания, отбираются лучшие объявления, работающие ЦА.
  • Пишется отчет по результатам, даются свои рекомендации по улучшению РК
Цена: от 3000 руб. (цена за одну соц. сеть)

Рекламный бюджет: от 3000 руб. 

Время тестовой кампании: 7-10 дней

Социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук

Ведение рекламной кампании

Если результаты теста оказались положительными для долгосрочного продвижения в ВКонтакте, тогда можно начинать работу по постоянному ведению проекта.

Что входит? 

1. Выполнение установленных показателей (кол-во кликов, цена клика, кол-во вступлений, цена вступления и т.п.) 

2. Оптимизация кампании под цели заказчика. 

3. Своевременная подготовка новых объявлений и замена старых. 

4. Ежемесячная отчетность по результатам и прогнозирование дальнейших результатов. 

5. Тестирование новых гипотез по привлечению потенциальных клиентов (обсуждается с заказчиком). 

Цена: 3500 руб. за 15 дней (цена за одну соц. сеть)

Цена: 6000 руб. за 30 дней (цена за одну соц. сеть)

Рекламный бюджет обсуждается индивидуально.

Время: 1 месяц

Социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук

Примечание: Цена указана на стандартный комплект услуг. Окончательная цена обсуждается индивидуально

Хотите задать вопрос или заказать услугу? Тогда свяжитесь со мной: 

vk.com/sholin.kirill

[email protected]