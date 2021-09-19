Программирование на С++, редактирование видео- и фотоматериалов (видеомонтаж, ретушь и т.д.)

Доброго времени суток!

Занимаюсь разработкой программ на С++. На данный момент учусь на направлении "Информационные системы и технологии" (бакалавриат). С удовольствием получу от Вас задание и выполню его, применяя свои знания на практике.Помимо программирования также занимаюсь видеомонтажом и редактированием фото. Данная работа - не основной вид деятельности, а больше хобби.

Вследствие этого стоимость моих услуг небольшая, обсуждается индивидуально.

Советую Вам обратиться ко мне!

What'sApp: +7(909)563-89-30

Примеры

Видеомонтаж: https://disk.yandex.ru/d/0qn5t13apwe3uA

Модели: https://yadi.sk/d/6RUoQeRNk7nJWA

Цветокоррекция и избавление от бликов: https://yadi.sk/d/OuLqxnLytGrofg