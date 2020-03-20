Кирилл KirillartdesignKirillartdesign
29 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Проектирование и дизайн
Более 300 сданных проектов
5 лет опыт работы.
Проектирование, создание и сопровождение проектов с нуля и под ключ.
- – UI-UX, адаптивный, продуманный дизайна (Figma, Sketch, Photoshop, Illustrator, XD).
- – Верстка, адаптивная (Bootstrap, Gulp. SASS).
- – Реализация и интеграция проектов в CMS Wordpress (WooCommerce), OpenCart, YII
ИП - работа по договору
Безопасная Сделка
Портфолио: https://dribbble.com/Kirillartdesign
https://www.behance.net/near999
Контакты
Почта: [email protected]
Telegram / WhatsApp / Телефон: +79818172972
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