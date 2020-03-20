Проектирование и дизайн

Более 300 сданных проектов

5 лет опыт работы.

Проектирование, создание и сопровождение проектов с нуля и под ключ.

– UI-UX, адаптивный, продуманный дизайна (Figma, Sketch, Photoshop, Illustrator, XD).

– Верстка, адаптивная (Bootstrap, Gulp. SASS).

– Реализация и интеграция проектов в CMS Wordpress (WooCommerce), OpenCart, YII

Прямая оплата

ИП - работа по договору

Безопасная Сделка

Портфолио: https://dribbble.com/Kirillartdesign

https://www.behance.net/near999

Контакты

Почта: [email protected]

Telegram / WhatsApp / Телефон: +79818172972