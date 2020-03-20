Kirillartdesign

Кирилл Kirillartdesign

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Проектирование и дизайн

Более 300 сданных проектов

5 лет опыт работы. 

Проектирование, создание и сопровождение проектов с нуля и под ключ.

  • – UI-UX, адаптивный, продуманный дизайна (Figma, Sketch, Photoshop, Illustrator, XD).
  • – Верстка, адаптивная (Bootstrap, Gulp. SASS).
  • – Реализация и интеграция проектов в CMS Wordpress (WooCommerce), OpenCart, YII
Прямая оплата

ИП - работа по договору

Безопасная Сделка

Портфолио: https://dribbble.com/Kirillartdesign

                    https://www.behance.net/near999

Контакты

Почта: [email protected] 

Telegram / WhatsApp / Телефон: +79818172972

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