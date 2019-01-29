Разработка CRM и ERP систем
Приветствую!
Имею большой опыт разработки и сопровождения WEB-приложений.
За плечами разработка системы управления складом и документооборотом в крупной фармацевтической компании.
Разработка и сопровождение системы контакт центра и системы сопровождения заемщиков крупного банка.
Разработка и сопровождение CRM системы для сети тур-агенств. Посмотреть можно здесь (test/test)
Пишу на PHP, есть свой движок для CRM системы. Понимаю MVC и разбираюсь в подобных движках, например Laravel.
Фронт на HTML5, CSS3, JavaScript, Jquery, Ajax по шаблонам Bootstrap.
Работаю с разными БД MySQL, MSSQL, Oracle DB
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Портфолио
- Разработка CRM системы для турфирмы107 просмотров