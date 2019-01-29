Разработка CRM и ERP систем

Приветствую!

Имею большой опыт разработки и сопровождения WEB-приложений.

За плечами разработка системы управления складом и документооборотом в крупной фармацевтической компании.

Разработка и сопровождение системы контакт центра и системы сопровождения заемщиков крупного банка.

Разработка и сопровождение CRM системы для сети тур-агенств. Посмотреть можно здесь﻿ (test/test)

Пишу на PHP, есть свой движок для CRM системы. Понимаю MVC и разбираюсь в подобных движках, например Laravel.

Фронт на HTML5, CSS3, JavaScript, Jquery, Ajax по шаблонам Bootstrap.

Работаю с разными БД MySQL, MSSQL, Oracle DB