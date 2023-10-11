Разработка сайтов
Доброго времени суток
Я Кирилл, веб-дизайнер
Если я взял заказ, то выполню его с полной ответственностью, соблюдением сроков и договорённостей.
Заказы выполняю быстро и качественно.
Всегда остаюсь на связи и помогаю по возникающим вопросам, даже через несколько месяцев после сдачи заказа.
Стараюсь, чтобы заказчик остался доволен моей работой.
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- WoodisGood Мебельная фабрика1 просмотр
- Fitness Houseнет просмотров
- Учебная работанет просмотров
Сайты «под ключ»
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