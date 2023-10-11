Kiriss99

Кирилл Шевченко Kiriss99

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов

Доброго времени суток 
Я Кирилл, веб-дизайнер 

Если я взял заказ, то выполню его с полной ответственностью, соблюдением сроков и договорённостей. 
Заказы выполняю быстро и качественно. 

Всегда остаюсь на связи и помогаю по возникающим вопросам, даже через несколько месяцев после сдачи заказа. 

Стараюсь, чтобы заказчик остался доволен моей работой. 
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!

Портфолио

Сайты «под ключ»
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