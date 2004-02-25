Я занимаюсь транскрибацией

я начинающий специалист в сфере фриланса, я пунктуальный, отзывчивый, внимательный человек.

Я буду рад с вами сотрудничатьТранскрибатор – это специалист по расшифровке видео или аудио файлов в текстовый формат, это можно считать профессиональной деятельностью, потому что именно с практикой приходит наилучшая скорость и качество работ.

Навыками транскрибатора (или иногда говорят транскрибера) должны быть: слух, хорошее знание языка, грамотная речь, умение быстро печатать слова. Есть немало плюсов в таком виде деятельности – это совершенствование памяти, техники речи, усидчивости и терпения.

Существует аналог, более популярный некоторое время назад. Стенография, как вид последовательного письма, выражающего аудио дорожку. Но это лишь подобия друг друга, так как транскрибация чаще не требует сокращений, и имеет более расслабленный формат фиксации данных (не онлайн).

Стенография теряла свою актуальность с развитием техники. Печатные машинки заменили мощные компьютеры, а изобилие гаджетов позволило делать качественные записи необходимых материалов, которые можно воспроизводить неоднократно. Транскрибация же развивается более широко, охватывая различные важные для жизнедеятельности сферы. Ведь напечатанный текст с одной стороны может служить материалом для раздатка, а с другой – гарантом фиксации сказанных слов.