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Егор
Kirkegor
Kirkegor
39 лет
Украина
/
Киев
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
опыт работы с различными интренет-магазинами более 3-х лет.
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Юрий
IT-Vbg
45 лет
Россия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
39 отзывов
$20
10 баллов
12 лет назад
Наполнение магазина (характеристики к товарам)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
1
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