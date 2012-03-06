Kirkegor

Егор Kirkegor

 
39 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
опыт работы с различными интренет-магазинами более 3-х лет.
Отзывы заказчиков
IT-Vbg
Юрий 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Наполнение магазина (характеристики к товарам)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!