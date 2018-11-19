KirovetsRoman

Требуется разработать простое android приложение для отображения 3d моделей зданий в дополненной реальности. Пользователь выбирает файл с моделью, заранее загруженный на телефон, после чего перемещаясь и направляя камеру телефона выбирает место, куда этот объект нужно ...
Роман Кироветс KirovetsRomanKirovetsRoman
34 годаУкраина/Голая Пристань
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить отправку заявок из формы обратной связи и онлайн консультанта в лиды битрикс24Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется произвести ряд доработок (см. файл "Задачи 19.11.2018"), также прикладываю файлы с подробным описанием пунктов 4 и 5. Далее планируется еще ряд задач для конечной доработки сайта. Сайт на платформе Drupal Не стандартный интернет-магазин, в котором могут осуществлять ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен небольшой сайт, примерный шаблон в скринах. Если сможете с возможностью добавления бонусов – круто, если нет, то просто сайтик с лк с моим примерным дизайном.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт5 лет назад