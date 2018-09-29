Привет, я хотел бы представиться. Меня зовут Иван, я занимаюсь архитектурной визуализацией, а так же 3d моделированием.

3D визуализатор

3D моделированием занимаюсь с 2011 года.

Окончил курсы Autudesk. По окончании курсов профессионально и в срок исполняю экстерьерные и интерьерные модели.

Разработать объект могу от общих форм до мельчайших подробностей и с ювелирной точностью.

Так же выполняю проекты по 3d анимации.

Портфолио визуализация : https://cloud.mail.ru/public/FvuH/4fPcBLwxW

Обучение сертификация : https://cloud.mail.ru/public/8nbH/eDdPgp8pn

Анимация : https://cloud.mail.ru/public/LAXY/nQoareVSZ

Мои модели на 3ddd : http://3ddd.ru/users/kirpi4ek

Учётная запись на behance : https://www.behance.net/vo10ntired16b