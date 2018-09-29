Привет, я хотел бы представиться. Меня зовут Иван, я занимаюсь архитектурной визуализацией, а так же 3d моделированием.
3D визуализатор
3D моделированием занимаюсь с 2011 года.
Окончил курсы Autudesk. По окончании курсов профессионально и в срок исполняю экстерьерные и интерьерные модели.
Разработать объект могу от общих форм до мельчайших подробностей и с ювелирной точностью.
Так же выполняю проекты по 3d анимации.
Портфолио визуализация : https://cloud.mail.ru/public/FvuH/4fPcBLwxW
Обучение сертификация : https://cloud.mail.ru/public/8nbH/eDdPgp8pn
Анимация : https://cloud.mail.ru/public/LAXY/nQoareVSZ
Мои модели на 3ddd : http://3ddd.ru/users/kirpi4ek
Учётная запись на behance : https://www.behance.net/vo10ntired16b
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Портфолио
- Capella Bosches in South Africa153 просмотра
- АВР серии ТСМ149 просмотров
- City Park (жилой комплекс)133 просмотра
- Домик в горах в Хорватии147 просмотров
- Duplex apartment in Stockholm133 просмотра
- Loft collector in Hong Kong146 просмотров
- Оригинальный четырехзвездочный отель Aire de Barde119 просмотров
- Loft in Amsterdam166 просмотров