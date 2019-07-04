Kirsanovmaxim

Комплексный SMM. Создание сайтов "под ключ".
Наш принцип- работа по системе Win/Win (выигрыш/выигрыш)
Цель- долгосрочное сотрудничество
Верстка продающего сайта
- С вас 5% действия, с нас 95%
- Поможем вытащить смыслы
- Учим доработкам
- Мы работаем официально, для вас это дополнительный гарант нашей надежности
Таргетированная реклама (ВК, FB, Instagram)
- Не знаете в какую соц.сеть следует заходить, мы подскажем
- Уже есть в страницы? Сделаем анализ, расскажем что будет лучше
- Проведем конкурентный анализ
- Проработка портера целевой аудитории
- Создание стратегии продвижения
- Выявление рабочих связок
- Оптимизация рекламных кампаний
SMM (ВК, FB, Instagram)
- Разработка и создание страниц в соц.сетях
- Брендинг. Повысим лояльность к бренду, «подогреем» подписчиков перед покупкой
- Создание уникального контента
- Рекомендации по позиционированию
- Сделаем ваших подписчиков покупателями
Контекстная реклама (Яндекс, Google)
- Анализ стоимости лида в вашем регионе/городе
- Оптимизация РК