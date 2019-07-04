Kirsanovmaxim

Максим Кирсанов Kirsanovmaxim

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Комплексный SMM. Создание сайтов "под ключ".

Наш принцип- работа по системе Win/Win (выигрыш/выигрыш)

Цель- долгосрочное сотрудничество

Верстка продающего сайта

  • С вас 5% действия, с нас 95%
Разрабатывать сложное Т/З не нужно, получить первые результаты можно уже завтра.

  • Поможем вытащить смыслы
Вам достаточно рассказать об идее, наш маркетолог выстроит правильную структуру и задаст нужные вопросы сам.

  • Учим доработкам
Вы сможете самостоятельно добавлять фотографии, новые заголовки, формы приема данных.

  • Мы работаем официально, для вас это дополнительный гарант нашей надежности
-> Заключаем договор -> Предоплата 50% -> Разрабатываем сайт -> Оплата 50% по завершению -> Передача всех логинов и паролей

Таргетированная реклама (ВК, FB, Instagram)

  • Не знаете в какую соц.сеть следует заходить, мы подскажем
  • Уже есть в страницы? Сделаем анализ, расскажем что будет лучше
  • Проведем конкурентный анализ
  • Проработка портера целевой аудитории
  • Создание стратегии продвижения
  • Выявление рабочих связок
  • Оптимизация рекламных кампаний

SMM (ВК, FB, Instagram)

  • Разработка и создание страниц в соц.сетях
  • Брендинг. Повысим лояльность к бренду, «подогреем» подписчиков перед покупкой
  • Создание уникального контента
  • Рекомендации по позиционированию
  • Сделаем ваших подписчиков покупателями

Контекстная реклама (Яндекс, Google)

  • Анализ стоимости лида в вашем регионе/городе
  • Оптимизация РК

﻿Работаем с юр. лицами

Сайт: https://wwwin.ru