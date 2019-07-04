Kirsanovmaxim

Комплексный SMM. Создание сайтов "под ключ".

Наш принцип- работа по системе Win/Win (выигрыш/выигрыш)

Цель- долгосрочное сотрудничество

Верстка продающего сайта

С вас 5% действия, с нас 95%

Разрабатывать сложное Т/З не нужно, получить первые результаты можно уже завтра.

Поможем вытащить смыслы

Вам достаточно рассказать об идее, наш маркетолог выстроит правильную структуру и задаст нужные вопросы сам.

Учим доработкам

Вы сможете самостоятельно добавлять фотографии, новые заголовки, формы приема данных.

Мы работаем официально, для вас это дополнительный гарант нашей надежности

-> Заключаем договор -> Предоплата 50% -> Разрабатываем сайт -> Оплата 50% по завершению -> Передача всех логинов и паролей

Таргетированная реклама (ВК, FB, Instagram)

Не знаете в какую соц.сеть следует заходить, мы подскажем

Уже есть в страницы? Сделаем анализ, расскажем что будет лучше

Проведем конкурентный анализ

Проработка портера целевой аудитории

Создание стратегии продвижения

Выявление рабочих связок

Оптимизация рекламных кампаний

SMM (ВК, FB, Instagram)

Разработка и создание страниц в соц.сетях

Брендинг. Повысим лояльность к бренду, «подогреем» подписчиков перед покупкой

Создание уникального контента

Рекомендации по позиционированию

Сделаем ваших подписчиков покупателями

Контекстная реклама (Яндекс, Google)

Анализ стоимости лида в вашем регионе/городе

Оптимизация РК



﻿Работаем с юр. лицами