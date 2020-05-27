Финансовый консультант в сфере внедрении управленческого учета, 1С адаптация и обучение пользователей 1с, управление компаниею
Финансовый консультант15 лет интенсивной работы в сфере управления финансами;
7 лет управленческого опыта;
4 года в реализации разноплановых и интересных бизнес-проектов;
100+ реализованных проектов по внедрению управленческого учета и автоматизации учета компаний.
Основная специализация:
Разработка и внедрение управленческого учета для собственников (Р & L, Баланс, Сash flow и т.д.);
Автоматизация учета - налаживание учета в программе 1С;
Обучение работе в 1С и постановке Технических Заданий программистам;
Бизнес-аналитика и бюджетирования;
Наставничество и обучение бухгалтеров и финансистов.