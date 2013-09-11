Контент-менеджер

Занимаюсь наполнением и/магазинов на различных движках. Опыт 1,2 года. Базовые знания HTML, Photoshop, WordPress, DLE, Joomla, Drupal и др. CMS. Усидчива, грамотна. Люблю учиться. Не нарушаю оговоренных сроков.

[email protected]

ICQ 401460200

skype kisela67