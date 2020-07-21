Профессиональная настройка рекламы Яндекс.Директ

﻿Здравствуйте!

Меня зовут Александр. Частный директолог контекстной рекламы в Яндекс.

Настраиваю под ключ. С погружением в нишу продукта.

Применяю комплексный подход. Даю рекомендации по увеличению конверсии сайта. При необходимости создаю новый сайт. Разрабатываю стратегию продвижения.

Что я предлагаю:

* Конкурентная разведка.

* Аудит существующих кампаний.

* Разработка стратегии продвижения.

* Создание кампаний на поиске.

* Создание кампаний в РСЯ.

* Создание кампаний на ретаргетинг.

* Создание кампаний баннер на поиске.

* Сбор ключевых фраз без ограничений по количеству.

* Кластеризация ключевых фраз по коммерческой направленности.

* Расстановка операторов соответствия. Проработка словоформ.

* Кросс-минусация ключевых фраз.

* Сбор полноценного списка минус-фраз. На уровне кампаний и групп.

* Создание до трех вариантов текстовых объявлений на группу.

* Создание адаптированных мобильных объявлений.

* Создание графических объявлений.

* Создание дополнительных расширений: изображения, описания, уточнения, видео-дополнения, цены.

* Создание расширенной визитки.

* Подключение расширения Яндекс Справочника.

* Настройка параметров кампаний.

* Настройка корректировок ставок.

* Подключение счетчика Яндекс Метрики (так же создание целей)

* Создание сегментов в Яндекс Аудиториях.

* Расстановка UTM-меток.

* Настройка локального геотаргетинга.

* Подбор стратегии назначения ставок.

* Запуск и отладка работы кампаний.

Дорожу репутацией.

Соблюдаю сроки и договоренности.

Бережно отношусь к рекламному бюджету.

На связи без праздников и выходных.

Срок настройки от 5 до 15 дней, в зависимости от количества позиций под рекламу.