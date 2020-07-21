Здравствуйте!
Меня зовут Александр. Частный директолог контекстной рекламы в Яндекс.
Настраиваю под ключ. С погружением в нишу продукта.
Применяю комплексный подход. Даю рекомендации по увеличению конверсии сайта. При необходимости создаю новый сайт. Разрабатываю стратегию продвижения.
Что я предлагаю:
* Конкурентная разведка.
* Аудит существующих кампаний.
* Разработка стратегии продвижения.
* Создание кампаний на поиске.
* Создание кампаний в РСЯ.
* Создание кампаний на ретаргетинг.
* Создание кампаний баннер на поиске.
* Сбор ключевых фраз без ограничений по количеству.
* Кластеризация ключевых фраз по коммерческой направленности.
* Расстановка операторов соответствия. Проработка словоформ.
* Кросс-минусация ключевых фраз.
* Сбор полноценного списка минус-фраз. На уровне кампаний и групп.
* Создание до трех вариантов текстовых объявлений на группу.
* Создание адаптированных мобильных объявлений.
* Создание графических объявлений.
* Создание дополнительных расширений: изображения, описания, уточнения, видео-дополнения, цены.
* Создание расширенной визитки.
* Подключение расширения Яндекс Справочника.
* Настройка параметров кампаний.
* Настройка корректировок ставок.
* Подключение счетчика Яндекс Метрики (так же создание целей)
* Создание сегментов в Яндекс Аудиториях.
* Расстановка UTM-меток.
* Настройка локального геотаргетинга.
* Подбор стратегии назначения ставок.
* Запуск и отладка работы кампаний.
Дорожу репутацией.
Соблюдаю сроки и договоренности.
Бережно отношусь к рекламному бюджету.
На связи без праздников и выходных.
Срок настройки от 5 до 15 дней, в зависимости от количества позиций под рекламу.