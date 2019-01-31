Настройка и интеграция CRM систем

Здравствуйте. Я менеджер вебстудии Kiselev Group. Мы занимаемся настройкой и интеграцией CRM систем.

Наш сайт: www.kiselevgr.ru

У нас свой штат программистов и проект менеджеров, стоимость наших услуг находится в среднем диапозоне на рынке. Мы ЗОЛОТЫЕ партнеры Битрикс24 и AMOCRM.

Работаем быстро, качественно и на совесть.

За 2018 год наша команда реализовала более 150 проектов по интеграции CRM систем.

Контакты для связи:

Вацап: 89126064797

ВК: https://vk.com/danisshagabiev

С удовольствием реализуем ваш проект