Данис Шагабиев Kiselev_GroupKiselev_Group
34 годаРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Настройка и интеграция CRM систем
Здравствуйте. Я менеджер вебстудии Kiselev Group. Мы занимаемся настройкой и интеграцией CRM систем.
Наш сайт: www.kiselevgr.ru
У нас свой штат программистов и проект менеджеров, стоимость наших услуг находится в среднем диапозоне на рынке. Мы ЗОЛОТЫЕ партнеры Битрикс24 и AMOCRM.
Работаем быстро, качественно и на совесть.
За 2018 год наша команда реализовала более 150 проектов по интеграции CRM систем.
Контакты для связи:
Вацап: 89126064797
ВК: https://vk.com/danisshagabiev
С удовольствием реализуем ваш проект
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