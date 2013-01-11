Высшее экономическое образование в сфере Международных отношений

Дополнительная информация

• Опытный пользователь MC Office: Word, Excel, Power Point, Internet.

• Высокий уровень знания: Project Expert, MС Office: Access,MC Project, Decision Grid

Свидетельства

• Свидетельство - курсы английского языка (уровни А1, А2);

• Свидетельство о присвоении квалификационного уровня по рабочей профессии - Оператор компьютерного набора (4 разряд).

Знание иностранных языков

• Украинский – родной

• Английский - Intermediate (средний)

• Русский - высокий

• Немецкий - уровень А1

Участие в научных и других мероприятиях

• Победитель итоговой научно-практической конференции

• Участник нескольких научно-практических конференций

• Участник научных круглых столов посвященных «экономическому кризису»

• Призовые места и награды в спортивных соревнованиях города

• Ряд публикаций в сборниках по научно-практических конференциях