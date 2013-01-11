Дополнительная информация
• Опытный пользователь MC Office: Word, Excel, Power Point, Internet.
• Высокий уровень знания: Project Expert, MС Office: Access,MC Project, Decision Grid
Свидетельства
• Свидетельство - курсы английского языка (уровни А1, А2);
• Свидетельство о присвоении квалификационного уровня по рабочей профессии - Оператор компьютерного набора (4 разряд).
Знание иностранных языков
• Украинский – родной
• Английский - Intermediate (средний)
• Русский - высокий
• Немецкий - уровень А1
Участие в научных и других мероприятиях
• Победитель итоговой научно-практической конференции
• Участник нескольких научно-практических конференций
• Участник научных круглых столов посвященных «экономическому кризису»
• Призовые места и награды в спортивных соревнованиях города
• Ряд публикаций в сборниках по научно-практических конференциях