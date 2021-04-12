Kiss_batman

1. SMM:
- создание контент-плана;
- создание контента (визуал, видео, текст);
- проведение активностей (розыгрыши, конкурсы);
- работа с вопросами и комментариями;
- проведение анализа эффективности, сбор и обработка статистических данных;
- проведение сравнительного анализа конкурентов;
- взаимодействие с блогерами, совместные акции, анонсы, статьи;
- телеграм-канал;
- таргетированная реклама.
2. Разработка дизайна макетов (Photoshop, Illustrator), адаптация макета для интернет-платформ, печати.
3. Администрирование сайта:
- контроль работы подрядчика по SEO/контекстная реклама;
- наполнение релевантным контентом;
- повышение юзабилити контента;
- создание страниц (Tilda);
- исправление ошибок.
4. Контекстная реклама (Яндекс, Гугл):
- в поисковых системах;
- в рекламной сети;
- аналитика и корректировка запросов.