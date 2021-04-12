Kiss_batman

Ирина Kiss_batman

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Маркетинг, реклама и дизайн

1. SMM:

- создание контент-плана;

- создание контента (визуал, видео, текст);

- проведение активностей (розыгрыши, конкурсы);

- работа с вопросами и комментариями;

- проведение анализа эффективности, сбор и обработка статистических данных;

- проведение сравнительного анализа конкурентов;

- взаимодействие с блогерами, совместные акции, анонсы, статьи;

- телеграм-канал;

- таргетированная реклама.

2. Разработка дизайна макетов (Photoshop, Illustrator), адаптация макета для интернет-платформ, печати.

3. Администрирование сайта:

- контроль работы подрядчика по SEO/контекстная реклама;

- наполнение релевантным контентом;

- повышение юзабилити контента;

- создание страниц (Tilda);

- исправление ошибок.

4. Контекстная реклама (Яндекс, Гугл):

- в поисковых системах;

- в рекламной сети;

- аналитика и корректировка запросов.