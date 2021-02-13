Kitanaeasywin

Занимаюсь веб-разработкой сайтов на платформе Tilda Publishing. Есть опыт работы с MODx и Bitrix. Делаю сайты дешевле конкурентов, потому что не придумываю дизайн с нуля, а беру за основу шаблоны с ThemeForest и прорабатываю на их основе UX. Сделаю для вас сайт любой сложности (от одностраничного до интернет-магазина). По срокам: от 1 до 2 недель. Стоимость готов обсудить индивидуально. Ссылками на работы поделюсь лично по договорённости. Официально работаю как самозанятый с физ. и юр. лицами.