Дизайнер интерьера. Фото реализованных обьектов: https://www.facebook.com/KitchDom.interior.Fabric/

KitchDom interior Fabric

-Дизайн и декорирование интерьера-

Наше самое главное богатство – это наши мастера, люди, которые нашли свое призвание.

Когда человек занимается любимым делом, им движет страсть и вдохновение, благодаря чему наш заказчик получает намного больше, чем просто качественное изделие или услугу – он получает неимоверное удовольствие от совместной с нами работы над процессом визуализации его идеи, мечты , желания…... и частичку нашей души, а потом с еще большим азартом наблюдаем над тем как то, что казалось не так давно, очень желанным и недоступным, с нашей помощью становится таким реальным…………..

Мы безпамяти влюблены в свою работу , а самое главное, что мы уверенны на все 100%, что все в этой жизни реально, главное сильно-сильно замечтать.....

KitchDom interior Fabric

P.S. : Найдите работу, в которую влюбитесь и вам больше не придется трудиться ни одного дня в жизни!

Дизайн-проект интерьера - 19 $ за м.кв

Авторский надзор в ПОДАРОК!!!

Для нас Дизайн Интерьера - Искусство создания гармоничного, уютного, стильного, комфортного и функционального пространства!!!!

Новый проект - чистый холст для художника, возможность создать что-то новое, уникальное, неповторимое.....ведь каждый человек индивидуален и интерьер в котором он будет обитать обязан полностью соответствовать его стилю и образу жизни, эстетическим вкусам и вызывать только самые приятные и положительные эмоции.

В работе над новым дизайн-проектом мы Огромное внимание уделяем общению с заказчиком, что б как можно больше понять его стиль жизни, узнать интересы, увлечения и создать интерьер его мечты не зависимо от бюджета на реализацию дизайн-проекта.

Главным преимуществом, в выборе KitchDom interior Fabric в качестве режиссера в доме , для заказчика является то, что у нас есть собственное мебельное производство, где мы можем создать уникальную мебель и декоративные элементы в соответствии с визуализацией интерьера, пожеланиями по материалу и бюджетом заказчика.

Таким образом, благодаря работе нашего мебельного производства, еще в процессе работы над дизайн-проектом , наш заказчик, без особого труда, решает Очень важный для него Вопрос приобретения необходимой и соответствующей проекту мебели, предметов интерьера, декоративных элементов, текстильного наполнения интерьера....

10 преимуществ заказа дизайна интерьера от KitchDom interior Fabric

В РЕЗУЛЬТАТЕ совместной работы с KitchDom interior Fabric, заказчик:

1) рационально использует свое время,принимая активное участие в создании будущего интерьера

2) получает ощутимую скидку при комплексном заказе мебели в KitchDom design Production)

3) наполняет интерьер, качественной, соответствующей визуализации проекта, изготовленной под заказ мебелью

4) имеет гарантию ( 12 мес..) на изготовленную мебель .

5) получает не просто красивую картинку будущего интерьера и стопку не понятных чертежей, а идеальный дом своей мечты!

6) работает над созданием интерьера совместно с профессиональными и опытными художниками-дизайнерами интерьера имеющими высшее художественное образование Национальной художественной академии изобразительного искусства и архитектуры.

7)получает визуализацию интерьера в подаче ручной графики, что дает возможность более точно представить результат реализованного интерьера.

8) в любой момент на этапе реализации проекта и авторского надзора обратится за советом или помощью к дизайнеру.

9) может дополнительно заказать изготовление гипсового лепного декора для интерьера и экстерьера, роспись и декорирование интерьера.

10) может воспользоватся услугами постоянных партнеров компании по ремонтно-отделочным работам.