KitsuneSkarlett

Студент 3-го курсу КНУТКІТ ім. Карпенка-Карого за спеціальністю "Режисура Анімаційного Фільму".

Одна курсова робота була на фестівалі КРОК2020 в якості епізоду фільму "Мандрівник на ім'я". Цю роботу ви можете переглянути на Ютуб за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=23o1U-qpTiw

Ще одна курсова здобула популярність на Ютуб. https://www.youtube.com/watch?v=zsN9mIYmN3g



Я малюю анімацію та растрову графіку на замовлення. Досвід малювання 6 років, комп'ютерної графіки - 4 роки.