Переводчик технических текстов (англ/рус, рус/англ)

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[email protected]

ICQ 617 093 325

Опыт работы техническим переводчиком 7 лет (высшее техническое образование + перевод/переводоведение).

Основные тематики: судостроение, перевод чертежей AutoCad, нефть/газ, машиностроение, строительство, контракты, экономика, спорт, компьютерная техника, сети, перевод сайтов, математика, локализация ПО

Оплата за 1800 знаков с пробелами: англ/рус – от 6$, рус/англ – от 8$ в зависимости от сложности и срочности перевода.

Способы оплаты: Webmoney, Яндекс-деньги, системы переводов, р/с.

Буду рада с ВАМИ сотрудничать!