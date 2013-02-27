Переводчик технических текстов (англ/рус, рус/англ)
ICQ 617 093 325
Опыт работы техническим переводчиком 7 лет (высшее техническое образование + перевод/переводоведение).
Основные тематики: судостроение, перевод чертежей AutoCad, нефть/газ, машиностроение, строительство, контракты, экономика, спорт, компьютерная техника, сети, перевод сайтов, математика, локализация ПО
Оплата за 1800 знаков с пробелами: англ/рус – от 6$, рус/англ – от 8$ в зависимости от сложности и срочности перевода.
Способы оплаты: Webmoney, Яндекс-деньги, системы переводов, р/с.
Буду рада с ВАМИ сотрудничать!
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