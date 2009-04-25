Основное место работы: ЗАО "Запорожский инструментальный завод им. Войкова", маркетолог. Опыт работы 5 лет.
Образование: высшее юридическое.
Портфолио
- Рерайт юридического текста160 просмотров
- Статьи об аренде квартир167 просмотров
- Коммерческое предложение220 просмотров
- Без названия129 просмотров
- Обзор рынка металлоружущего инструмента за 2008г.189 просмотров
- Без названия145 просмотров
- На главную страницу сайта визиток129 просмотров
- Как я целый год работала помощником продюсера153 просмотра
- Маркетинг в кризисе121 просмотр