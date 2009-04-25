Kitty30

Екатерина Литвин Kitty30

 
42 годаУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Основное место работы: ЗАО "Запорожский инструментальный завод им. Войкова", маркетолог. Опыт работы 5 лет.

Образование: высшее юридическое.