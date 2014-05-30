Граммотно. Качественно. Быстро. Уникально. Недорого.
Слова способны изменить умы людей.
Услуги:
- написание уникального текста;
- редактирование/корректировка текста;
- письменный перевод (англ - рус, рус - англ);
- наполнение групп в социальных сетях;
- набор текста на анг и рус языках;
- и многое другое.
О себе: творческий человек, активно интересующийся SMM, созданием блогов и сайтов, написанием статей, дизайном, созданием социальных групп. Для меня, эта работат - возможность помочь вам, а также способ самореализации. Буду рада сотрудничеству.