Граммотно. Качественно. Быстро. Уникально. Недорого.

Слова способны изменить умы людей.

Услуги:

- написание уникального текста;

- редактирование/корректировка текста;

- письменный перевод (англ - рус, рус - англ);

- наполнение групп в социальных сетях;

- набор текста на анг и рус языках;

- и многое другое.

О себе: творческий человек, активно интересующийся SMM, созданием блогов и сайтов, написанием статей, дизайном, созданием социальных групп. Для меня, эта работат - возможность помочь вам, а также способ самореализации. Буду рада сотрудничеству.