Резюме:
Профессиональные навыки и знания: двухлетний опыт работы в графическом и веб дизайне(freelance): разработка веб-сайтов, создание баннеров, оптимизация графики под WEB, опыт простейшего программирования(HTML, ActionScript), разработка логотипов, графических макетов различной информационной и рекламной продукции, фотокоррекция.
Знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe ImageReady, Adobe InDesign, CorelDRAW, QuarkPress, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash.
Знание языков: английский (свободно), немецкий (со словарём), итальянский (со словарём).
Личные качества: креативность, соблюдение сроков, аккуратность, высокая производительность, исполнительность, коммуникабельность, хорошая обучаемость, способность к самообразованию, общая грамотность и культура общения.
Условия работы: полная, частичная занятость. Возможность выполнения разовых заказов.
- Подражание Уорхолу169 просмотров
- Без названия159 просмотров
- Без названия143 просмотра
- Логотип для фирмы-изготовителя мебели202 просмотра
- Без названия153 просмотра
- Без названия144 просмотра
- Без названия162 просмотра
- Без названия143 просмотра
- Без названия141 просмотр
- Без названия183 просмотра
- Без названия179 просмотров
- Без названия184 просмотра