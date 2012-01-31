Резюме:

Профессиональные навыки и знания: двухлетний опыт работы в графическом и веб дизайне(freelance): разработка веб-сайтов, создание баннеров, оптимизация графики под WEB, опыт простейшего программирования(HTML, ActionScript), разработка логотипов, графических макетов различной информационной и рекламной продукции, фотокоррекция.

Знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe ImageReady, Adobe InDesign, CorelDRAW, QuarkPress, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash.

Знание языков: английский (свободно), немецкий (со словарём), итальянский (со словарём).

Личные качества: креативность, соблюдение сроков, аккуратность, высокая производительность, исполнительность, коммуникабельность, хорошая обучаемость, способность к самообразованию, общая грамотность и культура общения.

Условия работы: полная, частичная занятость. Возможность выполнения разовых заказов.