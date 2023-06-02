KivolanArtProj

Кирилл Костюнин KivolanArtProjKivolanArtProj
36 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Художник-архитектор Кирилл Костюнин
Архитектор, дизайнер, график, керамист, 3d художник.
Занимаюсь проектированием и визуализацией зданий и сооружений, ландшафта и интерьера, а также деталей, малой архитектурной формы, параметрическим моделирлванием зданий, сооружений, их деталей и мебели, а также компьютерной графикой. Ещё дееоративной и декоративно-прикладной пластикой и резьбой.
Я против войны в Украине!