KivolanArtProj

Художник-архитектор Кирилл Костюнин

Архитектор, дизайнер, график, керамист, 3d художник.

Занимаюсь проектированием и визуализацией зданий и сооружений, ландшафта и интерьера, а также деталей, малой архитектурной формы, параметрическим моделирлванием зданий, сооружений, их деталей и мебели, а также компьютерной графикой. Ещё дееоративной и декоративно-прикладной пластикой и резьбой.