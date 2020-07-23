Контент-менеджер!

Мои сильные стороны:

1. Если что-то делаю, то делаю с душой и на совесть. Если в процессе возникают неясности, уточняю у руководителя, чтобы сделать задачу идеально.

2. Инициатива - если вижу, что какой-то процесс можно оптимизировать и упростить - сообщаю об этом руководству.

3. Легко обучаюсь и схватываю все на лету.

4. Неконфликтная - умею находить общий язык со всеми.

Имею опыт заполнения контента на сайт, в числе работ - товарные карточки на Ozon. Примеры работ: https://www.ozon.ru/product/mini-konditsioner-arctic-air-178214897/?_bctx=CAQQyocC&hs=1, https://www.ozon.ru/product/kofe-egoiste-espresso-1000-gr-zerno-178249636/. Не боюсь массивов данных, умею работать в Excel, делаю все аккуратно и без ошибок.