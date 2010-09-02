Занимаюсь разработкой дизайна.
Мои работы можно посмотреть на:
Я думаю работы лучше всего скажут обо мне
Мои инструменты: карандаш, бумага, резинка, сканер фотоаппарат и пара общеизвестных компьютерных программ.
Мои координаты
e-mail: [email protected]
ICQ#: 268-309-681
телефон: +38 093 391 62 46
Портфолио
- Без названия137 просмотров
- Без названия130 просмотров
- Без названия140 просмотров
- Без названия146 просмотров
- Без названия151 просмотр
- Без названия122 просмотра
- Отдых в Крыму211 просмотров
- Сайт о тенесной статистике166 просмотров
- Страница газеты "Христиновская сорока"883 просмотра