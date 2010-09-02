Занимаюсь разработкой дизайна.

Мои работы можно посмотреть на:

www.becelka.com.ua

www.leona.com.ua

www.paschenko.nm.ru

Я думаю работы лучше всего скажут обо мне

Мои инструменты: карандаш, бумага, резинка, сканер фотоаппарат и пара общеизвестных компьютерных программ.

Мои координаты

e-mail: [email protected]

ICQ#: 268-309-681

телефон: +38 093 391 62 46